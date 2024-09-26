Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Пенни 1825 года (Великобритания, Георг IV)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 18 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,075,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Пенни
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (100)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1825 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе Baldwin's за 2500 GBP. Торги состоялись 7 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Auction World (1)
  • BAC (11)
  • Baldwin's (15)
  • Baldwin's of St. James's (2)
  • Chaponnière (1)
  • Coin Cabinet (4)
  • Davissons Ltd. (1)
  • DNW (7)
  • Downies (1)
  • GINZA (1)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (10)
  • Herrero (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (1)
  • Künker (4)
  • Morton & Eden (1)
  • Nomisma Aste (1)
  • NOONANS (1)
  • Numismática Leilões (2)
  • Numisor (3)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Rhenumis (1)
  • Schulman (2)
  • Spink (13)
  • Stack's (3)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
  • VL Nummus (3)
  • Александр (2)
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 200 GBP
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Spink - June 26, 2024
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания Пенни 1825 на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Nomisma Aste - April 1, 2024
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Nomisma Aste - April 1, 2024
Продавец Nomisma Aste
Дата 1 апреля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Coin Cabinet - December 29, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1825 на аукционе BAC - November 14, 2023
Продавец BAC
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1825 на аукционе BAC - June 6, 2023
Продавец BAC
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Stephen Album - January 29, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1825 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Numismática Leilões - November 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Александр - November 16, 2022
Великобритания Пенни 1825 на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Пенни 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга IV Монеты Великобритании 1825 года Все британские монеты британские медные монеты британские монеты номиналом Пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск