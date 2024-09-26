Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Пенни 1825 года (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 18 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,075,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Пенни
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1825 года. Это медная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 275 проданному на аукционе Baldwin's за 2500 GBP. Торги состоялись 7 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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