Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Соверен 1825 года "Тип 1825-1830". Гладкий гурт (Великобритания, Георг IV)
Разновидность: Гладкий гурт
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Соверен
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1825 года. Гладкий гурт. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 8 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 марта 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Spink
Дата 30 марта 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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