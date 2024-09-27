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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Соверен 1825 года "Тип 1825-1830". Гладкий гурт (Великобритания, Георг IV)

Разновидность: Гладкий гурт

Аверс монеты - Соверен 1825 года "Тип 1825-1830" Гладкий гурт - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Соверен 1825 года "Тип 1825-1830" Гладкий гурт - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Соверен
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1825 года. Гладкий гурт. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе SINCONA AG за 42000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
5520 $
Цена в валюте аукциона 5520 USD
Великобритания Соверен 1825 на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
4320 $
Цена в валюте аукциона 4320 USD
Великобритания Соверен 1825 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность PF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания Соверен 1825 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания Соверен 1825 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания Соверен 1825 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2018
Сохранность PF63 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 22, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PF62 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания Соверен 1825 на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания Соверен 1825 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Baldwin's - May 8, 2014
Продавец Baldwin's
Дата 8 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Baldwin's of St. James's - October 1, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 1 октября 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Baldwin's - May 8, 2012
Продавец Baldwin's
Дата 8 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Baldwin's - May 8, 2012
Продавец Baldwin's
Дата 8 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Heritage - January 8, 2007
Великобритания Соверен 1825 на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Spink - March 30, 2004
Продавец Spink
Дата 30 марта 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе Spink - March 30, 2004
Продавец Spink
Дата 30 марта 2004
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания Соверен 1825 на аукционе UBS - January 29, 2001
Продавец UBS
Дата 29 января 2001
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания Соверен 1825 на аукционе Leu - October 29, 2000
Продавец Leu
Дата 29 октября 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи Соверен 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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