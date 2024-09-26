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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 шиллинг 1824 года BP (Великобритания, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,158,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1824 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2595 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2645 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе Nihon - June 9, 2024
Продавец Nihon
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе Nihon - December 10, 2023
Продавец Nihon
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе GINZA - October 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе Hosker Haynes Auctioneers Ltd - March 28, 2023
Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе Stephen Album - January 29, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1824 BP на аукционе Heritage - September 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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