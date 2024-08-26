Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

Соверен 1825 года BP "Тип 1821-1825" (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - Соверен 1825 года BP "Тип 1821-1825" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - Соверен 1825 года BP "Тип 1821-1825" - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 7,9881 гр
  • Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 4,200,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал Соверен
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1825 года со знаком BP. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Baldwin's за 16000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's (2)
  • Baldwin's of St. James's (18)
  • Cayón (1)
  • Chaponnière (1)
  • Coin Cabinet (9)
  • Coins of the Realm (1)
  • DNW (1)
  • Goldberg (6)
  • Heritage (13)
  • Künker (1)
  • London Coins (4)
  • New York Sale (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • SINCONA (2)
  • Sovereign Rarities (3)
  • Spink (11)
  • St James’s (3)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (3)
  • V. GADOURY (1)
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
3932 $
Цена в валюте аукциона 3100 GBP
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Sovereign Rarities - February 14, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Spink - January 15, 2023
Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе St James’s - November 17, 2022
Продавец St James’s
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Coin Cabinet - October 25, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 25 октября 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе St James’s - February 24, 2022
Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Coin Cabinet - December 12, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе St James’s - December 8, 2021
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе St James’s - December 8, 2021
Продавец St James’s
Дата 8 декабря 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Coin Cabinet - October 17, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2021
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Spink - July 19, 2021
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Coin Cabinet - May 30, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 мая 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU55 NGC
К аукциону
Великобритания Соверен 1825 BP на аукционе NOONANS - September 18, 2024
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи Соверен 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга IV Монеты Великобритании 1825 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом Соверен Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск