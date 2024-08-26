Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
Соверен 1825 года BP "Тип 1821-1825" (Великобритания, Георг IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 7,9881 гр
- Чистого золота (0,2355 oz) 7,3251 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,200,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал Соверен
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (84)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1825 года со знаком BP. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе Baldwin's за 16000 GBP. Торги состоялись 8 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
3932 $
Цена в валюте аукциона 3100 GBP
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
7500 $
Цена в валюте аукциона 7500 USD
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 25 октября 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 8 декабря 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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