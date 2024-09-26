Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 соверена 1824 года BP (Великобритания, Георг IV)
Фотография: The Coin Cabinet
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 592,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1824 года со знаком BP. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31198 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12000 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность F
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Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность F
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Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2023
Сохранность F
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Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
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