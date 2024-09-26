Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 соверена 1824 года BP (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1824 года BP - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 соверена 1824 года BP - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: The Coin Cabinet

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 592,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1824
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (120)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1824 года со знаком BP. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31198 проданному на аукционе Heritage Auctions за 12000 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (9)
  • Bruun Rasmussen (1)
  • CMA Auctions (1)
  • CNG (4)
  • Coin Cabinet (13)
  • DNW (3)
  • Emporium Hamburg (2)
  • GINZA (1)
  • Goldberg (6)
  • Grün (1)
  • Heritage (19)
  • HIRSCH (1)
  • Katz (1)
  • Künker (11)
  • Leu (1)
  • London Coins (1)
  • Matos, Esteves & Pacheco (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Münzenonline (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (3)
  • NOONANS (3)
  • Numismatica Ars Classica (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (5)
  • Sonntag (1)
  • Spink (10)
  • St James’s (6)
  • Stack's (2)
  • Stephen Album (2)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (2)
  • WAG (2)
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 1, 2024
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 1 августа 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе Coin Cabinet - June 26, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
533 $
Цена в валюте аукциона 420 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе St James’s - June 5, 2024
Продавец St James’s
Дата 5 июня 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
702 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе Goldberg - June 5, 2024
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе Münzenonline - April 26, 2024
Продавец Münzenonline
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе NOONANS - April 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе Schulman - March 28, 2024
Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе CNG - February 7, 2024
Продавец CNG
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе Coin Cabinet - January 23, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 23 января 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе Coin Cabinet - October 31, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 31 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Великобритания 1/2 соверена 1824 BP на аукционе NOONANS - September 18, 2024
Продавец NOONANS
Дата 18 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга IV Монеты Великобритании 1824 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1/2 соверена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск