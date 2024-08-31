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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

2 фунта 1825 года (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 2 фунта 1825 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 2 фунта 1825 года - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 15,9761 гр
  • Чистого золота (0,471 oz) 14,6501 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 фунта
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 фунта 1825 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 фунта 1825 на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
32315 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Великобритания 2 фунта 1825 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
44522 $
Цена в валюте аукциона 40000 CHF
Великобритания 2 фунта 1825 на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 2 фунта 1825 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 2 фунта 1825 на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 2 фунта 1825 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1825 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1825 на аукционе HARMERS - September 27, 2021
Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1825 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Великобритания 2 фунта 1825 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Великобритания 2 фунта 1825 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 22, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1825 на аукционе Heritage - August 8, 2014
Великобритания 2 фунта 1825 на аукционе Heritage - August 8, 2014
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Великобритания 2 фунта 1825 на аукционе UBS - January 28, 2002
Продавец UBS
Дата 28 января 2002
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 фунта 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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