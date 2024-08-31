Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
2 фунта 1825 года (Великобритания, Георг IV)
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 15,9761 гр
- Чистого золота (0,471 oz) 14,6501 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 2 фунта
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 фунта 1825 года. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе SINCONA AG за 70000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
32315 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
44522 $
Цена в валюте аукциона 40000 CHF
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец HARMERS
Дата 27 сентября 2021
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность PF62 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 сентября 2017
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где продать?
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