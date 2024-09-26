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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1/2 соверена 1825 года BP (Великобритания, Георг IV)

Аверс монеты - 1/2 соверена 1825 года BP - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV Реверс монеты - 1/2 соверена 1825 года BP - цена золотой монеты - Великобритания, Георг IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,9940 гр
  • Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 761,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/2 соверена
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (165)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1825 года со знаком BP. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе Heritage - July 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе Coin Cabinet - March 5, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 5 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе Coin Cabinet - February 29, 2024
Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе Mowbray Collectables - September 22, 2023
Продавец Mowbray Collectables
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе Tennants Auctioneers - August 9, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе CNG - June 28, 2023
Продавец CNG
Дата 28 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 соверена 1825 BP на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 соверена 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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