Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1/2 соверена 1825 года BP (Великобритания, Георг IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,9940 гр
- Чистого золота (0,1178 oz) 3,6625 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 761,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1/2 соверена
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (165)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 соверена 1825 года со знаком BP. Это золотая монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 16 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Продавец Coin Cabinet
Дата 5 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Mowbray Collectables
Дата 22 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VG
Цена
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Продавец Tennants Auctioneers
Дата 9 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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