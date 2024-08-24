Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 шиллинг 1825 года BP "Тип 1823-1825" (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 2,459,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1825 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31627 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1170 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roxbury’s
Дата 20 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец CNG
Дата 13 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 5 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Attica Auctions
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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