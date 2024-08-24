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Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837

1 шиллинг 1825 года BP "Тип 1823-1825" (Великобритания, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)
  • Тираж UNC 2,459,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1825 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31627 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1170 USD. Торги состоялись 5 августа 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе CNG - March 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе NOONANS - November 15, 2023
Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе HARMERS - November 1, 2023
Продавец HARMERS
Дата 1 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе Roxbury’s - October 20, 2023
Продавец Roxbury’s
Дата 20 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе GINZA - October 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе NOONANS - October 3, 2023
Продавец NOONANS
Дата 3 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе CNG - September 13, 2023
Продавец CNG
Дата 13 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе Sovereign Rarities - June 5, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 5 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность AU
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе Attica Auctions - April 23, 2023
Продавец Attica Auctions
Дата 23 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе CNG - August 2, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе CNG - August 2, 2022
Продавец CNG
Дата 2 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
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Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе CNG - May 17, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе CNG - May 17, 2022
Продавец CNG
Дата 17 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Великобритания 1 шиллинг 1825 BP на аукционе CNG - August 14, 2024
Продавец CNG
Дата 14 августа 2024
Сохранность MS63 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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