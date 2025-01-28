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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Каталог монет Вильгельма III и Марии II (1689-1694)

Всего добавлено монет: 82

Период чеканки Вильгельма III и Марии II
Каталог монет Вильгельм III и Мария II 1689-1694
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Монеты Вильгельма III и Марии II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1694
 Золото $2,900 - 1 46Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1689
 Золото $5,400 - 2 62Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1691
 Золото $27,000 - 2 66Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1692
 Золото $54,000 - 1 84Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
2 гинеи 1693. Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 гинеи 1691 "Второй тип"
 Золото $3,900 - 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1693. Слон
 Золото $4,400 - 0 3Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1691
 Золото $7,300 - 0 15Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1692
 Золото $4,800 - 0 15Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
6 пенсов 1694
 Серебро $320 - 0 21Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1694. Слон и замок
 Золото $27,000 - 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба"
 Серебро $1,500 - 0 47Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 пенни 1689 "Портрет в накидке"
 Олово $2,300 - 0 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 пенни 1694
 Медь $310 $11,000 2 136Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1690. Слон и замок
 Золото $1,200 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1691. Слон и замок
 Золото $4,600 - 0 15Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1693
 Золото $6,400 - 0 9Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 гинеи 1689 "Первый тип"
 Золото $2,600 - 0 29Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 гинеи 1693 "Второй тип"
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
6 пенсов 1693
 Серебро $350 - 0 135Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1689. Слон и замок
 Золото $4,900 - 1 42Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1692. Слон и замок
 Золото - - 0 1Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
2 гинеи 1694
 Золото $13,000 - 1 36Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
Фартинг 1694. Серебро
 Серебро $840 $890 0 32Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
3 пенса 1689 "Первый тип"
 Серебро $120 - 0 29Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 гинеи 1692 "Второй тип"
 Золото $2,200 - 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
Пенни 1693
 Серебро $130 - 0 13Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
2 гинеи 1691. Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 гинеи 1692 "Второй тип". Слон и замок
 Золото $4,500 - 0 18Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1693. Слон и замок
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
2 гинеи 1694. Слон и замок
 Золото $9,800 - 0 10Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 кроны (Полукрона) 1689 "Первый тип герба"
 Серебро $820 - 1 641Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 шиллинг 1693
 Серебро $980 - 0 166Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1690
 Золото $2,900 - 0 16Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах"
 Олово $2,400 - 0 21Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1694. Слон и замок
 Золото $2,300 - 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1694
 Золото $26,000 - 0 35Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 кроны (Полукрона) 1689 "Второй тип герба"
 Серебро $830 - 0 312Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах"
 Олово $750 - 0 12Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 гинеи 1692 "Второй тип". Слон
 Золото $2,800 - 0 2Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 кроны (Полукрона) 1693
 Серебро $980 - 0 202Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
2 пенса 1689
 Серебро $590 - 0 6Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
3 пенса 1693 "Второй тип"
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
2 пенса 1693
 Серебро $80 - 0 3Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 гинеи 1690 "Второй тип"
 Золото $2,700 - 0 4Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1692. Слон и замок
 Золото $49,000 - 1 41Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1693
 Золото $54,000 - 0 40Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1693. Слон и замок
 Золото $88,000 - 1 16Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
Фартинг 1694
 Медь $300 - 0 95Coin photo Coin photo
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1691. Слон и замок
 Золото $24,000 - 0 47
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