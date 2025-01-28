Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Каталог монет Вильгельма III и Марии II (1689-1694)
Всего добавлено монет: 82
Каталог монет Вильгельм III и Мария II 1689-1694
Монеты Вильгельма III и Марии II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $2,900 - 1 46
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1694
Золото $5,400 - 2 62
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1689
Золото $27,000 - 2 66
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1691
Золото $54,000 - 1 84
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1692
Золото - - 0 0
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
2 гинеи 1693. Слон и замок
Золото $3,900 - 0 12
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 гинеи 1691 "Второй тип"
Золото $4,400 - 0 3
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1693. Слон
Золото $7,300 - 0 15
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1691
Золото $4,800 - 0 15
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1692
Серебро $320 - 0 21
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
6 пенсов 1694
Золото $27,000 - 0 12
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1694. Слон и замок
Серебро $1,500 - 0 47
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба"
Олово $2,300 - 0 4
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 пенни 1689 "Портрет в накидке"
Медь $310 $11,000 2 136
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 пенни 1694
Золото $1,200 - 0 2
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1690. Слон и замок
Золото $4,600 - 0 15
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1691. Слон и замок
Золото $6,400 - 0 9
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1693
Золото $2,600 - 0 29
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 гинеи 1689 "Первый тип"
Золото - - 0 0
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 гинеи 1693 "Второй тип"
Серебро $350 - 0 135
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
6 пенсов 1693
Золото $4,900 - 1 42
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1689. Слон и замок
Золото - - 0 1
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1692. Слон и замок
Золото $13,000 - 1 36
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
2 гинеи 1694
Серебро $840 $890 0 32
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
Фартинг 1694. Серебро
Серебро $120 - 0 29
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
3 пенса 1689 "Первый тип"
Золото $2,200 - 0 6
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 гинеи 1692 "Второй тип"
Серебро $130 - 0 13
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
Пенни 1693
Золото - - 0 0
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
2 гинеи 1691. Слон и замок
Золото $4,500 - 0 18
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 гинеи 1692 "Второй тип". Слон и замок
Золото - - 0 0
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1693. Слон и замок
Золото $9,800 - 0 10
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
2 гинеи 1694. Слон и замок
Серебро $820 - 1 641
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 кроны (Полукрона) 1689 "Первый тип герба"
Серебро $980 - 0 166
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 шиллинг 1693
Золото $2,900 - 0 16
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1690
Олово $2,400 - 0 21
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах"
Золото $2,300 - 0 6
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1 гинея 1694. Слон и замок
Золото $26,000 - 0 35
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1694
Серебро $830 - 0 312
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 кроны (Полукрона) 1689 "Второй тип герба"
Олово $750 - 0 12
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 пенни 1692 "Портрет в доспехах"
Золото $2,800 - 0 2
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 гинеи 1692 "Второй тип". Слон
Серебро $980 - 0 202
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 кроны (Полукрона) 1693
Серебро $590 - 0 6
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
2 пенса 1689
Серебро - - 0 0
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
3 пенса 1693 "Второй тип"
Серебро $80 - 0 3
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
2 пенса 1693
Золото $2,700 - 0 4
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
1/2 гинеи 1690 "Второй тип"
Золото $49,000 - 1 41
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1692. Слон и замок
Золото $54,000 - 0 40
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1693
Золото $88,000 - 1 16
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1693. Слон и замок
Медь $300 - 0 95
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
Фартинг 1694
Золото $24,000 - 0 47
Великобритания, Вильгельм III и Мария II
5 гиней 1691. Слон и замок
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