Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1691 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,18 гр
- Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1691
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1691 года "Второй тип". Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 12000 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
3339 $
Цена в валюте аукциона 3100 CHF
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
14955 $
Цена в валюте аукциона 12000 GBP
Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VG8 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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