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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1691 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1691 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1691 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,18 гр
  • Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1691
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1691 года "Второй тип". Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 163 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 12000 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе St James’s - November 8, 2023
Продавец St James’s
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
3339 $
Цена в валюте аукциона 3100 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Sovereign Rarities - September 24, 2019
Продавец Sovereign Rarities
Дата 24 сентября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
14955 $
Цена в валюте аукциона 12000 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Heritage - February 27, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Heritage - February 27, 2014
Продавец Heritage
Дата 27 февраля 2014
Сохранность VG8 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Spink - October 6, 2011
Продавец Spink
Дата 6 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 30, 2007
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2007
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 31, 2006
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 31, 2006
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2006
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1691 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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