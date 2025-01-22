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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1691 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1691
Средняя цена 27000 $
Продажи
2 66
Аверс
Реверс
5 гиней 1691 Слон и замок
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
2 гинеи 1691 Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 гинея 1691
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 гинея 1691 Слон и замок
Средняя цена 4600 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1691 Второй тип
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1691 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1691
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1691
Средняя цена 840 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1691 Первый тип
Средняя цена 110 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 пенса 1691 Первый тип
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1691 Второй тип
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1691
Средняя цена 130 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Пенни 1691
Средняя цена 190 $
Продажи
0 3

Оловянные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1691 Портрет в доспехах
Средняя цена 360 $
Продажи
0 10
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