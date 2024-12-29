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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1691 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1 гинея 1691 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1 гинея 1691 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1691
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1691 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 32200 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21600 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность F
Цена
719 $
Цена в валюте аукциона 5000 DKK
Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
16800 $
Цена в валюте аукциона 16800 USD
Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе DNW - March 10, 2020
Продавец DNW
Дата 10 марта 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Heritage - September 22, 2016
Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Heritage - September 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе Künker - March 12, 2004
Продавец Künker
Дата 12 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1691 на аукционе CNG - September 25, 2002
Продавец CNG
Дата 25 сентября 2002
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1691 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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