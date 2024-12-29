Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1691 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1 гинея
- Год 1691
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1691 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 32200 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21600 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность F
Цена
719 $
Цена в валюте аукциона 5000 DKK
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
16800 $
Цена в валюте аукциона 16800 USD
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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