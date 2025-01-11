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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Золотые монеты 1 гинея Вильгельма III и Марии II - Великобритания

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1 гинея 1689-1694

Год Знак Описание Продажи Продажи
1689 2 621689 Слон и замок 1 421690 0 161690 Слон и замок 0 21691 0 151691 Слон и замок 0 151692 0 151692 Слон 0 71692 Слон и замок 0 11693 0 91693 Слон 0 31693 Слон и замок 0 01694 1 461694 Слон и замок 0 6
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