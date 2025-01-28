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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1692 года. Слон (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон

Аверс монеты - 1 гинея 1692 года Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1 гинея 1692 года Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1692
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1692 года. Слон. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1193 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (4)
Великобритания 1 гинея 1692 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
7014 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Великобритания 1 гинея 1692 на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1692 на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
3572 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Великобритания 1 гинея 1692 на аукционе Spink - March 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 марта 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1692 на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность G
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1692 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Великобритания 1 гинея 1692 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность F12 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1692 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1 гинея 1692 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1692 на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1692 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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