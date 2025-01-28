Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1692 года. Слон (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Разновидность: Слон
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1 гинея
- Год 1692
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1692 года. Слон. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1193 проданному на аукционе SINCONA AG за 7000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
7014 $
Цена в валюте аукциона 7000 CHF
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность F12 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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