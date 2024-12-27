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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1692 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1692
Средняя цена 54000 $
Продажи
1 84
Аверс
Реверс
5 гиней 1692 Слон и замок
Средняя цена 49000 $
Продажи
1 41
Аверс
Реверс
1 гинея 1692
Средняя цена 4800 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 гинея 1692 Слон
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 гинея 1692 Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1692 Второй тип
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1692 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1692 Второй тип Слон
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1692
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 197
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1692
Средняя цена 570 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1692
Средняя цена 280 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1692 Второй тип
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1692 Второй тип
Средняя цена 200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1692
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни 1692
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1

Оловянные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1692 Портрет в доспехах
Средняя цена 750 $
Продажи
0 12
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