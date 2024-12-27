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Великобритания
1692
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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Великобритания
1692
Монеты Великобритании 1692 года
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Золотые монеты
5 гиней 1692
Средняя цена
54000 $
Продажи
1
84
5 гиней 1692
Слон и замок
Средняя цена
49000 $
Продажи
1
41
1 гинея 1692
Средняя цена
4800 $
Продажи
0
15
1 гинея 1692
Слон
Средняя цена
3300 $
Продажи
0
7
1 гинея 1692
Слон и замок
Средняя цена
—
Продажи
0
1
1/2 гинеи 1692 Второй тип
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
6
1/2 гинеи 1692 Второй тип
Слон и замок
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
18
1/2 гинеи 1692 Второй тип
Слон
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
2
Серебряные монеты
1 крона 1692
Средняя цена
4500 $
Продажи
0
197
1/2 кроны (Полукрона) 1692
Средняя цена
570 $
Продажи
0
53
1 шиллинг 1692
Средняя цена
280 $
Продажи
0
54
4 пенса (1 Грот) 1692 Второй тип
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 пенса 1692 Второй тип
Средняя цена
200 $
Продажи
0
2
2 пенса 1692
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Пенни 1692
Средняя цена
110 $
Продажи
0
1
Оловянные монеты
1/2 пенни 1692 Портрет в доспехах
Средняя цена
750 $
Продажи
0
12
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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