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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1692 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1692 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1692 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,18 гр
  • Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1692
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1692 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 378 проданному на аукционе Spink UK за 11000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
1475 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе St James’s - December 7, 2022
Продавец St James’s
Дата 7 декабря 2022
Сохранность F
Цена
1383 $
Цена в валюте аукциона 1140 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе DNW - June 9, 2016
Продавец DNW
Дата 9 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - December 16, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Spink - March 23, 2011
Продавец Spink
Дата 23 марта 2011
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 3, 2005
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 3 мая 2005
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1692 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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