Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1692 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,18 гр
- Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1692
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1692 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 378 проданному на аукционе Spink UK за 11000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
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Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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