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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1692 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1692 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1 гинея 1692 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1692
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1692 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Spink UK за 1600 GBP. Торги состоялись 25 ноября 2004.

Сохранность
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Великобритания 1 гинея 1692 на аукционе Spink - November 25, 2004
Продавец Spink
Дата 25 ноября 2004
Сохранность VF
Цена
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