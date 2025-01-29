1 гинея 1692 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1692 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Spink UK за 1600 GBP. Торги состоялись 25 ноября 2004.

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