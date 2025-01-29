Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1692 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1 гинея
- Год 1692
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1692 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Spink UK за 1600 GBP. Торги состоялись 25 ноября 2004.
Сохранность
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