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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1692 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 2 пенса 1692 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 2 пенса 1692 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1692
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1692 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II

Сохранность
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  • Höhn (1)
Великобритания 2 пенса 1692 на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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