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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 2 пенса Вильгельма III и Марии II - Великобритания

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2 пенса 1689-1694

Год Знак Описание Продажи Продажи
1689 0 61691 0 81692 0 11693 0 31694 0 8
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