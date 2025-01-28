flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1691 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 2 пенса 1691 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 2 пенса 1691 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1691
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1691 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 61160 проданному на аукционе Heritage Auctions за 253 USD. Торги состоялись 12 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auctiones (1)
  • BAC (2)
  • Heritage (1)
  • London Coins (1)
  • Russiancoin (1)
  • Schulman (1)
  • Stack's (1)
Великобритания 2 пенса 1691 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
151 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания 2 пенса 1691 на аукционе Auctiones - March 19, 2023
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 CHF
Великобритания 2 пенса 1691 на аукционе Stack's - March 1, 2023
Великобритания 2 пенса 1691 на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1691 на аукционе Schulman - October 20, 2020
Продавец Schulman
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1691 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1691 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса 1691 на аукционе Russiancoin - June 15, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 15 июня 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 2 пенса 1691 на аукционе Heritage - October 12, 2010
Великобритания 2 пенса 1691 на аукционе Heritage - October 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 октября 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1691 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III и Марии II Монеты Великобритании 1691 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 2 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть