Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1691 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 2 пенса
- Год 1691
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1691 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 61160 проданному на аукционе Heritage Auctions за 253 USD. Торги состоялись 12 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- BAC (2)
- Heritage (1)
- London Coins (1)
- Russiancoin (1)
- Schulman (1)
- Stack's (1)
Где продать?
Для продажи 2 пенса 1691 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск