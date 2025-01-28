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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1693 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 2 пенса 1693 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 2 пенса 1693 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1693
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1693 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1049 проданному на аукционе Schulman b.v. за 100 EUR. Торги состоялись 27 июня 2024.

Сохранность
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  • NOONANS (1)
  • Schulman (1)
Великобритания 2 пенса 1693 на аукционе Schulman - June 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Великобритания 2 пенса 1693 на аукционе Münzen & Medaillen - January 27, 2023
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 января 2023
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Великобритания 2 пенса 1693 на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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