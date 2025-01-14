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Великобритания
1693
Великобритания
Период:
1660-1837
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
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Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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Великобритания
1693
Монеты Великобритании 1693 года
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Золотые монеты
5 гиней 1693
Средняя цена
54000 $
Продажи
0
40
5 гиней 1693
Слон и замок
Средняя цена
88000 $
Продажи
1
16
2 гинеи 1693
Средняя цена
25000 $
Продажи
0
17
2 гинеи 1693
Слон и замок
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 гинея 1693
Средняя цена
6400 $
Продажи
0
9
1 гинея 1693
Слон
Средняя цена
4400 $
Продажи
0
3
1 гинея 1693
Слон и замок
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1/2 гинеи 1693 Второй тип
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) 1693
Средняя цена
980 $
Продажи
0
202
1 шиллинг 1693
Средняя цена
980 $
Продажи
0
166
6 пенсов 1693
Средняя цена
350 $
Продажи
0
135
4 пенса (1 Грот) 1693 Второй тип
Средняя цена
100 $
Продажи
0
1
3 пенса 1693 Второй тип
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 пенса 1693
Средняя цена
80 $
Продажи
0
3
Пенни 1693
Средняя цена
130 $
Продажи
0
13
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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