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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1693 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1693
Средняя цена 54000 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
5 гиней 1693 Слон и замок
Средняя цена 88000 $
Продажи
1 16
Аверс
Реверс
2 гинеи 1693
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 гинеи 1693 Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 гинея 1693
Средняя цена 6400 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 гинея 1693 Слон
Средняя цена 4400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 гинея 1693 Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1693 Второй тип
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1693
Средняя цена 980 $
Продажи
0 202
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1693
Средняя цена 980 $
Продажи
0 166
Аверс
Реверс
6 пенсов 1693
Средняя цена 350 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1693 Второй тип
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1693 Второй тип
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1693
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни 1693
Средняя цена 130 $
Продажи
0 13
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