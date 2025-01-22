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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1693 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1 гинея 1693 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1 гинея 1693 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1693
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1693 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 40139 проданному на аукционе Stack's Bowers за 22000 USD. Торги состоялись 12 августа 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Stack's - August 12, 2024
Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Stack's - August 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
3450 $
Цена в валюте аукциона 3100 CHF
Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Spink - September 22, 2015
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2015
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Heritage - January 16, 2013
Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Stack's - April 20, 2005
Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Stack's - April 20, 2005
Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1693 на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1693 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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