Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1693 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1 гинея
- Год 1693
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1693 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 40139 проданному на аукционе Stack's Bowers за 22000 USD. Торги состоялись 12 августа 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 12 августа 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
22000 $
Цена в валюте аукциона 22000 USD
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
3450 $
Цена в валюте аукциона 3100 CHF
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2013
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 апреля 2005
Сохранность VF DETAILS NCS
Цена
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Где продать?
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