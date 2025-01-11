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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1693 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,18 гр
  • Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1693
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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Где продать?

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