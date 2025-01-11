Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1693 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,18 гр
- Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1693
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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