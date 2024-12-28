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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1693 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1693 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1693 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Heritage Auctions Europe

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1693
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1693 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 36 проданному на аукционе Spink UK за 380 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2024.

Сохранность
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  • Heritage Eur (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1693 "Второй тип" на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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