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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 4 пенса (1 Грот) Вильгельма III и Марии II - Великобритания

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4 пенса (1 Грот) 1689-1694

Первый тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1689 0 271690 0 71691 0 41694 0 0
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4 пенса (1 Грот) 1692-1694

Второй тип
Год Знак Описание Продажи Продажи
1692 0 01693 0 11694 0 1
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