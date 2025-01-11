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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1694 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1694
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1694 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1462 проданному на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd за 700 AUD. Торги состоялись 21 ноября 2023.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1694 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 ноября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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