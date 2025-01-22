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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1694 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1694
Средняя цена 26000 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
5 гиней 1694 Слон и замок
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 гинеи 1694
Средняя цена 13000 $
Продажи
1 36
Аверс
Реверс
2 гинеи 1694 Слон и замок
Средняя цена 9800 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 гинея 1694
Средняя цена 2900 $
Продажи
1 46
Аверс
Реверс
1 гинея 1694 Слон и замок
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1694 Второй тип
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 пенсов 1694
Средняя цена 320 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1694 Первый тип
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1694 Второй тип
Средняя цена 430 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1694 Второй тип
Средняя цена 280 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1694
Средняя цена 130 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Пенни 1694
Средняя цена 210 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1694
Средняя цена 310 $
Продажи
2 136
Аверс
Реверс
Фартинг 1694
Средняя цена 300 $
Продажи
0 95
Аверс
Реверс
Фартинг 1694 Серебро
Средняя цена 840 $
Продажи
0 32
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