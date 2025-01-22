Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1694 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 5 гиней
- Год 1694
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1694 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе SINCONA AG за 110000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
25039 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
26000 $
Цена в валюте аукциона 26000 USD
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 30 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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