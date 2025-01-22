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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1694 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 5 гиней 1694 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 5 гиней 1694 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1694
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1694 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 695 проданному на аукционе SINCONA AG за 110000 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
25039 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
26000 $
Цена в валюте аукциона 26000 USD
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Goldberg - June 30, 2022
Продавец Goldberg
Дата 30 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 PL NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе St James’s - October 5, 2021
Продавец St James’s
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Nihon - December 13, 2020
Продавец Nihon
Дата 13 декабря 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Heritage - January 13, 2020
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Spink - June 25, 2019
Продавец Spink
Дата 25 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе CNG - May 29, 2019
Продавец CNG
Дата 29 мая 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Auction World - January 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 января 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Nihon - December 9, 2018
Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Heritage - August 17, 2018
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Heritage - August 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания 5 гиней 1694 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1694 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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