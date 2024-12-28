Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1694 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Numismatica Ars Classica
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1694
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1694 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1337 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 1200 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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