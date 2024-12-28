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6 пенсов 1694 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1694 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 6 пенсов 1694 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Numismatica Ars Classica

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1694
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1694 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1337 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 1200 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность F
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 180 GBP
Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность FR
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе Davissons Ltd. - August 31, 2022
Продавец Davissons Ltd.
Дата 31 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе St James’s - October 14, 2021
Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 27, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 27 ноября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе Stack's - January 16, 2019
Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе Davissons Ltd. - November 15, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе Spink - September 25, 2017
Продавец Spink
Дата 25 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе CNG - January 8, 2007
Продавец CNG
Дата 8 января 2007
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 11, 2005
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 6 пенсов 1694 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1694 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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