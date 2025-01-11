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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты 6 пенсов Вильгельма III и Марии II - Великобритания

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6 пенсов 1693-1694

Год Знак Описание Продажи Продажи
1693 0 1351694 0 21
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