Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1694 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1694
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1694 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1689 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
18922 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?
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