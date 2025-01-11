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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1694 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 2 гинеи 1694 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 2 гинеи 1694 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1694
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1694 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1689 проданному на аукционе SINCONA AG за 17000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
18922 $
Цена в валюте аукциона 17000 CHF
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 12, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 12 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Heritage - January 8, 2018
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1694 на аукционе Künker - October 10, 2001
Продавец Künker
Дата 10 октября 2001
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1694 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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