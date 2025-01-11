Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1694 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал Пенни
- Год 1694
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1694 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 33642 проданному на аукционе Heritage Auctions за 499 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 26 сентября 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
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