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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1694 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - Пенни 1694 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - Пенни 1694 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал Пенни
  • Год 1694
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1694 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 33642 проданному на аукционе Heritage Auctions за 499 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (2)
Великобритания Пенни 1694 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания Пенни 1694 на аукционе CNG - September 1, 2021
Великобритания Пенни 1694 на аукционе CNG - September 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания Пенни 1694 на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1694 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания Пенни 1694 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1694 на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1694 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания Пенни 1694 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1694 на аукционе Spink - January 14, 2014
Великобритания Пенни 1694 на аукционе Spink - January 14, 2014
Продавец Spink
Дата 14 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1694 на аукционе CNG - August 3, 2011
Продавец CNG
Дата 3 августа 2011
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1694 на аукционе Goldberg - September 26, 2007
Великобритания Пенни 1694 на аукционе Goldberg - September 26, 2007
Продавец Goldberg
Дата 26 сентября 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1694 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания Пенни 1694 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1694 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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