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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Серебряные монеты Пенни Вильгельма III и Марии II - Великобритания

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Пенни 1689-1694

Год Знак Описание Продажи Продажи
1689 0 31690 0 11691 0 31692 0 11693 0 131694 0 10
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