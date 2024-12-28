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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1691 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - Пенни 1691 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - Пенни 1691 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал Пенни
  • Год 1691
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1691 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 9901 проданному на аукционе Spink UK за 320 GBP. Торги состоялись 26 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1691 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность F
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 75 GBP
Великобритания Пенни 1691 на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность XF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Великобритания Пенни 1691 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания Пенни 1691 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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