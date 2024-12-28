Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1691 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал Пенни
- Год 1691
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1691 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 9901 проданному на аукционе Spink UK за 320 GBP. Торги состоялись 26 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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