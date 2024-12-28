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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1689 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - Пенни 1689 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - Пенни 1689 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Schulman b.v.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал Пенни
  • Год 1689
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1689 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 373 проданному на аукционе Schulman b.v. за 900 EUR. Торги состоялись 9 июля 2013.

Сохранность
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  • Schulman (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания Пенни 1689 на аукционе DNW - June 10, 2015
Продавец DNW
Дата 10 июня 2015
Сохранность VF
Цена
371 $
Цена в валюте аукциона 240 GBP
Великобритания Пенни 1689 на аукционе Schulman - July 9, 2013
Продавец Schulman
Дата 9 июля 2013
Сохранность XF
Цена
1156 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Великобритания Пенни 1689 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 26, 2005
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Пенни 1689 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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