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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1689 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1689
Средняя цена 5400 $
Продажи
2 62
Аверс
Реверс
1 гинея 1689 Слон и замок
Средняя цена 4900 $
Продажи
1 42
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1689 Первый тип
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 29

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1689 Первый тип герба
Средняя цена 820 $
Продажи
1 641
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1689 Второй тип герба
Средняя цена 830 $
Продажи
0 312
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1689 Первый тип
Средняя цена 130 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
3 пенса 1689 Первый тип
Средняя цена 120 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2 пенса 1689
Средняя цена 590 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Пенни 1689
Средняя цена 760 $
Продажи
0 3

Оловянные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1689 Портрет в накидке
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Фартинг 1689 Портрет в накидке
Средняя цена 540 $
Продажи
0 6
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