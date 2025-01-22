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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1689 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1 гинея 1689 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1 гинея 1689 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1689
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1689 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 2200 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Rauch - December 13, 2024
Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
2933 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
3233 $
Цена в валюте аукциона 2550 GBP
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность F12 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Stack's - August 24, 2022
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Stack's - August 18, 2021
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Spink - April 29, 2021
Продавец Spink
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Spink - July 2, 2020
Продавец Spink
Дата 2 июля 2020
Сохранность F
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1689 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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