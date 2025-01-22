Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1689 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1 гинея
- Год 1689
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1689 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 2200 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rauch
Дата 13 декабря 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
2933 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
3233 $
Цена в валюте аукциона 2550 GBP
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
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