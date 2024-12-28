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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1689 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 2 пенса 1689 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 2 пенса 1689 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1689
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1689 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1600 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 2 пенса 1689 на аукционе Stack's - May 15, 2024
Великобритания 2 пенса 1689 на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF40 NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания 2 пенса 1689 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 55 GBP
Великобритания 2 пенса 1689 на аукционе DNW - June 10, 2015
Продавец DNW
Дата 10 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса 1689 на аукционе Davissons Ltd. - June 17, 2014
Продавец Davissons Ltd.
Дата 17 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1689 на аукционе Heritage - May 22, 2014
Великобритания 2 пенса 1689 на аукционе Heritage - May 22, 2014
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 пенса 1689 на аукционе Schulman - July 9, 2013
Продавец Schulman
Дата 9 июля 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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