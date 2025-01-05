Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1689 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1 гинея
- Год 1689
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1689 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Spink UK за 11000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
4261 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность VF
Цена
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