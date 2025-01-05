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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1689 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1689 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1 гинея 1689 года Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1689
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1689 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Spink UK за 11000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
2500 $
Цена в валюте аукциона 2500 USD
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Spink - September 26, 2024
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
4261 $
Цена в валюте аукциона 3200 GBP
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе St James’s - September 27, 2023
Продавец St James’s
Дата 27 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе SINCONA - October 27, 2022
Продавец SINCONA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Baldwin's of St. James's - July 23, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 23 июля 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Spink - June 25, 2019
Продавец Spink
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Spink - March 27, 2019
Продавец Spink
Дата 27 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Baldwin's of St. James's - January 14, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Heritage - January 9, 2017
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где купить?
Великобритания 1 гинея 1689 на аукционе Heritage - January 22, 2025
Продавец Heritage
Дата 22 января 2025
Сохранность UNC DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1689 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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