1 гинея 1689 года. Слон и замок (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1689 года. Слон и замок. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Spink UK за 11000 GBP. Торги состоялись 14 мая 2015.

Сохранность UNC (2) AU (10) XF (10) VF (13) F (5) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (3) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (2) VF35 (2) DETAILS (5) Сервис NGC (13) PCGS (2)

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