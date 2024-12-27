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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Фартинг 1689 года "Портрет в накидке" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - Фартинг 1689 года "Портрет в накидке" - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - Фартинг 1689 года "Портрет в накидке" - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1689
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1689 года "Портрет в накидке". Это оловянная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 683 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 850 GBP. Торги состоялись 14 июня 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • DNW (1)
  • NOONANS (1)
  • Spink (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (3)
Великобритания Фартинг 1689 "Портрет в накидке" на аукционе NOONANS - July 14, 2022
Продавец NOONANS
Дата 14 июля 2022
Сохранность F
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 120 GBP
Великобритания Фартинг 1689 "Портрет в накидке" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания Фартинг 1689 "Портрет в накидке" на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность F
Цена
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Великобритания Фартинг 1689 "Портрет в накидке" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1689 "Портрет в накидке" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1689 "Портрет в накидке" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Фартинг 1689 "Портрет в накидке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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