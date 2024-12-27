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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1689 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1689 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1689 года "Первый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1689
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1689 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе Spink UK за 2100 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе NOONANS - June 8, 2023
Продавец NOONANS
Дата 8 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе CNG - September 7, 2022
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе CNG - September 7, 2022
Продавец CNG
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе TimeLine Auctions - May 29, 2022
Продавец TimeLine Auctions
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе London Coins - March 6, 2022
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе CNG - December 1, 2021
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе CNG - December 1, 2021
Продавец CNG
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе Schulman - June 12, 2020
Продавец Schulman
Дата 12 июня 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе Stack's - January 16, 2019
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе Stack's - October 17, 2018
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 21, 2018
Продавец Stack's
Дата 21 августа 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе Stack's - May 14, 2018
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе Stack's - May 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе Davissons Ltd. - November 15, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1689 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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