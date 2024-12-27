Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1689 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1689
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1689 года "Первый тип". Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе Spink UK за 2100 GBP. Торги состоялись 26 сентября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD
Продавец TimeLine Auctions
Дата 29 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 14 мая 2018
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 15 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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