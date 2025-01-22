Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1689 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Sovereign Rarities Ltd
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,18 гр
- Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1689
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1689 года "Первый тип". Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 51644 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 7 января 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1450 $
Цена в валюте аукциона 1450 USD
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
2184 $
Цена в валюте аукциона 1800 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Morton & Eden
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?
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