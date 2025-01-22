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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1689 года "Первый тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1689 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1689 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Sovereign Rarities Ltd

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,18 гр
  • Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1689
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1689 года "Первый тип". Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 51644 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 7 января 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (2)
Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Sovereign Rarities - November 19, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 19 ноября 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
1450 $
Цена в валюте аукциона 1450 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
2184 $
Цена в валюте аукциона 1800 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - December 8, 2017
Продавец Morton & Eden
Дата 8 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Spink - March 22, 2016
Продавец Spink
Дата 22 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - December 16, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Spink - December 13, 2011
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1689 "Первый тип" на аукционе Spink - September 24, 2008
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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