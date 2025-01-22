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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1689 года "Портрет в накидке" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1689 года "Портрет в накидке" - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1/2 пенни 1689 года "Портрет в накидке" - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1689
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1689 года "Портрет в накидке". Это оловянная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Spink UK за 1800 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.

Сохранность
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Великобритания 1/2 пенни 1689 "Портрет в накидке" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
2296 $
Цена в валюте аукциона 1800 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1689 "Портрет в накидке" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность PO
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1689 "Портрет в накидке" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - April 24, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 24 апреля 2007
Сохранность FR
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1689 "Портрет в накидке" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность FR
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1689 "Портрет в накидке" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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