Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1689 года "Портрет в накидке" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Олово
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1689
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1689 года "Портрет в накидке". Это оловянная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Spink UK за 1800 GBP. Торги состоялись 30 октября 2018.
Сохранность
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- Spink (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (3)
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