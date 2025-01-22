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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1690 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал Пенни
  • Год 1690
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1690 года. Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 7615 проданному на аукционе Spink UK за 85 GBP. Торги состоялись 18 ноября 2021.

Сохранность
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Великобритания Пенни 1690 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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