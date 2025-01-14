flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1690 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 гинея 1690
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 гинея 1690 Слон и замок
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1690 Второй тип
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1690 Второй тип герба
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 47
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1690 Первый тип
Средняя цена 170 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 пенса 1690 Первый тип
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1690
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1

Оловянные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1690 Портрет в доспехах
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Фартинг 1690 Портрет в доспехах
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 55
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть