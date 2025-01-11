flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1690 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1 гинея 1690 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1 гинея 1690 года - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,39 гр
  • Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1690
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1690 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9775 USD. Торги состоялись 15 декабря 2004.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • DNW (1)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (1)
  • London Coins (1)
  • SINCONA (2)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (4)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • Teutoburger (1)
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность VG
Цена
3038 $
Цена в валюте аукциона 2400 GBP
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
3339 $
Цена в валюте аукциона 3000 CHF
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Sovereign Rarities - September 21, 2022
Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Stack's - June 2, 2022
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе DNW - June 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2015
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Heritage - January 5, 2015
Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Stack's - July 21, 2005
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Stack's - July 21, 2005
Продавец Stack's
Дата 21 июля 2005
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Stack's - April 14, 2005
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Stack's - April 14, 2005
Продавец Stack's
Дата 14 апреля 2005
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Stack's - December 15, 2004
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Stack's - December 15, 2004
Продавец Stack's
Дата 15 декабря 2004
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1690 на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1690 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Вильгельма III и Марии II Монеты Великобритании 1690 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть