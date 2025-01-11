Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1690 года (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Stack's Bowers
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,39 гр
- Чистого золота (0,2474 oz) 7,6936 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1 гинея
- Год 1690
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1690 года. Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе Stack's Bowers за 9775 USD. Торги состоялись 15 декабря 2004.
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Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 21 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2015
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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