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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1690 года "Второй тип герба" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1690 года "Второй тип герба" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1690 года "Второй тип герба" - цена серебряной монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1690
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1690 года "Второй тип герба". Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 8500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
1200 $
Цена в валюте аукциона 1200 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Spink - September 10, 2024
Продавец Spink
Дата 10 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
915 $
Цена в валюте аукциона 700 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе London Coins - December 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Baldwin's of St. James's - October 27, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 октября 2020
Сохранность UNC
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе DNW - January 23, 2020
Продавец DNW
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Baldwin's of St. James's - January 19, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 января 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе London Coins - December 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 17, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 17 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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