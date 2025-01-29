Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1690 года "Второй тип герба" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1690
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1690 года "Второй тип герба". Это серебряная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1334 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 8500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's of St. James's (8)
- CNG (2)
- DNW (8)
- Heritage (3)
- London Coins (2)
- Numismatica Ars Classica (1)
- Spink (14)
- Stack's (1)
- Stanley Gibbons Baldwin's (7)
- Status International (1)
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123
Где продать?
Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1690 "Второй тип герба" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск