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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 пенни 1690 года "Портрет в доспехах" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1690 года "Портрет в доспехах" - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1/2 пенни 1690 года "Портрет в доспехах" - цена монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1690
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1690 года "Портрет в доспехах". Это оловянная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1044 проданному на аукционе The New York Sale за 7500 USD. Торги состоялись 5 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Stack's - January 15, 2021
Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность F
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Goldberg - September 6, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Goldberg - September 6, 2017
Продавец Goldberg
Дата 6 сентября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе New York Sale - January 6, 2016
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Spink - May 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Spink - June 25, 2009
Продавец Spink
Дата 25 июня 2009
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Spink - November 30, 2005
Продавец Spink
Дата 30 ноября 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Spink - April 15, 2004
Продавец Spink
Дата 15 апреля 2004
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - August 11, 2001
Великобритания 1/2 пенни 1690 "Портрет в доспехах" на аукционе Heritage - August 11, 2001
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2001
Сохранность XF
Цена
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