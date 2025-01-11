Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 пенни 1690 года "Портрет в доспехах" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Олово
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1690
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1690 года "Портрет в доспехах". Это оловянная монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1044 проданному на аукционе The New York Sale за 7500 USD. Торги состоялись 5 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
5500 $
Цена в валюте аукциона 5500 USD
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 6 сентября 2017
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?
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