Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1690 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,18 гр
- Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Вильгельм III и Мария II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1690
- Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1690 года "Второй тип". Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1683 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 11 декабря 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1917 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1447 $
Цена в валюте аукциона 1300 CHF
Где продать?
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