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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1690 года "Второй тип" (Великобритания, Вильгельм III и Мария II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1690 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1690 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Вильгельм III и Мария II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,18 гр
  • Чистого золота (0,1232 oz) 3,8331 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Вильгельм III и Мария II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1690
  • Правитель Вильгельм III и Мария II (Король и Королева Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1690 года "Второй тип". Это золотая монета периода Вильгельма III и Марии II. Рекорд цены принадлежит лоту 1683 проданному на аукционе SINCONA AG за 3800 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1690 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - December 11, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 11 декабря 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
1917 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1690 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1447 $
Цена в валюте аукциона 1300 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1690 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1690 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1690 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 25, 2022
Продавец Stack's
Дата 25 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1690 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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